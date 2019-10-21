Batman'da uyuşturucu operasyonları

21.10.2019 11:38

Batman'da düzenlenen operasyonlarda 27,5 kilogram esrar ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Şüpheli M.S'nin evinde yapılan aramada 11 kilo 800 gram, evin bahçesinde ise molozlar arasında 15 kilo 700 gram esrar bulundu.

Bir parkta ise yüklü miktarda uyuşturucu satışı gerçekleştirileceği ihbarını alan polis ekiplerince yapılan şüpheli A.K'nin üst aramasında 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.S. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA