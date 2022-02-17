Batman'da uyuşturucu maddesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesine uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs, JASAT tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sason ilçesi Tekevler Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapan M.N.Ç ve D.Ç'yi fiziki takibe aldı. JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu M.N.Ç ve D.Ç. üzerinde 5 kilo 220 gram uyuşturucu maddesi kubar ele geçirildi. Sason Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen M.N.Ç ve D.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa