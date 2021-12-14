Batman'da uyuşturucu imalathanesine operasyon
Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Batman Güneykent Mahallesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametine operasyon yapıldı.
BATMAN (İHA) - Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Batman Güneykent Mahallesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametine operasyon yapıldı.
Yapılan arama sonucunda 400 gram metamfetamin maddesi, 23 adet sikke ve 1 adet obje ele geçirildi. Adli işlemlerinin yapılması amacıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BATMAN
Valilik "Lütfen sesi açınız" notuyla paylaştı! Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca olanlar oldu! Böylesi film sahnelerinde bile yok
Kayıp okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri