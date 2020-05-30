Batman'da uyuşturucu ele geçirildi
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Batman'da uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 507 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu ele geçirildi
30.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:34

Batman'da düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 507 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde yaptığı çalışmalarda toplam ağırlığı 6 kilo 35 gram olan poşetler içerisinde 116 paket halinde satışa hazır kubar esrar ile 472 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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