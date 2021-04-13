Batman'da üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü
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Batman'da üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Batman'da üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü

Batman'da kim olduğu bilinmeyen bir kişi dün gece soğuk hava nedeniyle üşüyen köpeğe sabahın erken saatlerinde montunu çıkartarak üstünü örttü.

Batman'da kim olduğu bilinmeyen bir kişi dün gece soğuk hava nedeniyle üşüyen köpeğe sabahın erken saatlerinde montunu çıkartarak üstünü örttü.

Batman'da yağmurlu ve soğuk havada sahipsiz bir köpeğin kaldırımda yattığını gören kimliği belirsiz bir genç, montunu çıkararak köpeğin üzerine örttü. Şefkatli çocuğun bu hareketi, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - BATMAN

Batman'da üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:44:37. #1.14#
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