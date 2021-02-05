Batman'da üniversiteye hazırlanan imam hatip lisesi öğrencilerine kaynak kitap desteği

Batman'da üniversite sınavına hazırlanan imam hatip lisesi son sınıf öğrencilerine kaynak kitap desteği sağlandı.

İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) Batman Şubesi ve Deniz Feneri Derneği iş birliği kapsamında üniversiteye hazırlanan 12. sınıf İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 5 bin kaynak kitap dağıtıldı.

ÖNDER BatmanŞube Başkanı Mehmet Nezir Ceylan, salgın sürecinde öğrencilerin sıkıntılı bir süreç geçirdiğini, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin kaynak kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

5 bin üniversiteye hazırlık kitabını kent merkezi ve ilçelerde bulunan 13 imam hatip lisesinde okuyan 1069 öğrenciye dağıttıklarını aktaran Ceylan, "İmam hatip mezunları derneği olarak vatanına, milletine faydalı nesillerin yetişmesine vesile olmaya çalışıyoruz." dedi.

"Çağımız bilgi çağı." diyen Ceylan, öğrencilerin üniversiteye yerleşmelerini urzuladıklarını, bunu kolaylaştırmak için de bu kitapları dağıttıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak