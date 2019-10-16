16.10.2019 12:44

Batman'da "Uluslararası 10. Din Görevlileri Sempozyumu" düzenlenecek.

Sempomyuma ilişkin Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, İl Müftüsü Turgut Erhan ve Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şemsettin Dursun katıldı.



Prof. Dr. Dursun, 18-19 Ekim'de düzenlenecek olan sempozyuma aralarında uluslararası katılımcıların da olduğu 80 kişinin katılacağını söyledi.

Sempozyumun Batman Valiliğinin desteğiyle Önder İmam Hatipliler Derneği, İl Müftülüğü, Yunus Emre Cami Vakfı, Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Medrese Alimleri Vakfı tarafından düzenleneceğini kaydeden Dursun, akademisyenlerin, müftülerin ve hocaların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak için bu sempozyumu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dursun, "Sempozyumda bütün toplumsal katmanlara yönelik olarak nasıl bir dil kullanmamız gerektiğini, işin uzman hocalarımızdan dinleyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA