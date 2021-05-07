Batman'da Türk Kızılay'a kan bağışı desteği
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Batman'da Türk Kızılay'a kan bağışı desteği

Batman'da Türk Kızılay'a kan bağışı desteği
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi üyeleri, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şubesi üyeleri, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Türk Kızılay'ın Atatürk Parkı önünde bulunan kan bağışı noktasına gelen dernek üyeleri ramazan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azalan kan bağışına destek olmak ve vatandaşları kan vermeye davet etmek için bağışta bulundu.

MÜSİAD Batman Şube Başkanı Aladdin İraz, Vali Hulusi Şahin'in başlattığı kan bağışı kampanyasına destek olmak için katıldıklarını söyledi.

Kan bağışının insani bir görev olduğunu belirten İraz, Batmanlıları kan bağışında duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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