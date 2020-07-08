Batman'da tüfekle kendini kazara vuran genç ağır yaralandı
Batman'ın Gercüş ilçesinde tüfekle kendini kazara vuran 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.
08.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:22
Batman'ın Gercüş ilçesinde tüfekle kendini kazara vuran 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlı köyünün Mağaralı mezrasında hayvanlarını otlatan Mazlum Özdemir'in elinde bulunan tüfek kazara ateş aldı.
Ağır yaralanan Özdemir, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA