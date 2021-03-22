Batman'da tren seferlerinde normalleşme; 1 yıl sonra başladı
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Batman'da tren seferlerinde normalleşme; 1 yıl sonra başladı

22.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:45

Batman'da tren seferlerinde normalleşme; 1 yıl sonra başladıBATMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen tren seferlerine 1 yıl sonra yeniden başlandı.

Batman'da tren seferlerinde normalleşme; 1 yıl sonra başladı

BATMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen tren seferlerine 1 yıl sonra yeniden başlandı. Gar Müdürü Şazil Baran, yolculukların Hayat Eve Sığar (HES) koduyla yapıldığını söyledi.

Batman'da, pandemi tedbirleri nedeniyle 30 Mart 2020'den beri yapılamayan tren seferleri, kontrollü normalleşmenin ardından bugün tekrar başladı. Trenler istasyonda dezenfekte edildikten sonra seferlere çıkıldığını belirten Batman Gar Müdürü Şazil Baran, yolculukların HES koduyla yapıldığını söyledi. Baran, "Gar Müdürlüğü'ne gelen yolcular, ateş ölçerle salona alınıyor. Maske şartıyla birlikte HES kodunu göstermek zorunda olan yolcuların ateşi ölçüldükten sonra trene alınıyor. İlk seferi Diyarbakır'a yaptık. Sabah 30, öğle saatlerinde ise 70 civarında yolcuyu istasyonumuzdan uğurladık" dedi.

Seferlerin başlamasına sevindiklerini belirten yolculardan Zülfi İnan, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sıkı kontrollerden geçiyoruz. HES koduyla yolcular trene alınıyor. Daha önce Diyarbakır'a gitmek için minibüse 25 TL veriyorduk, trene ise 7 lira ödüyoruz. Seferlerin başlamasına sevindik" diye konuştu.

Batman'da tren seferlerinde normalleşme; 1 yıl sonra başladı
Batman'da tren seferlerinde normalleşme; 1 yıl sonra başladı
Batman'da tren seferlerinde normalleşme; 1 yıl sonra başladı
Batman'da tren seferlerinde normalleşme; 1 yıl sonra başladı
Batman'da tren seferlerinde normalleşme; 1 yıl sonra başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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