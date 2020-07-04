Batman'da traktör şarampole devrildi: 2 yaralı
Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
04.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:05
Batman'ın Gercüş ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Akburç köyünde Ali Dursun'un (45) kullandığı 13 DD 834 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Emine Dursun (55) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emine Dursun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA