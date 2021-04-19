Batman'da trafo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da trafo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Batman'da trafo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da 5 farklı trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Batman'da 5 farklı trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son iki haftada Bahçelievler, Şafak ve Seyitler mahallelerinde 5 farklı trafodan bakır kablo çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda kabloları çaldıkları iddia edilen B.Ş. ve F.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Ş. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların trafolardan yaptığı hırsızlık nedeniyle arızalar meydana geldiği ve 3 bin abonenin mağdur olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Mehtap Ar Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Mesut Özil Ryan Babel Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mansur Yavaş Mario Draghi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batman'da trafo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:09:12. #1.14#

title