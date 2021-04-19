Batman'da trafo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Batman'da 5 farklı trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Batman'da 5 farklı trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son iki haftada Bahçelievler, Şafak ve Seyitler mahallelerinde 5 farklı trafodan bakır kablo çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda kabloları çaldıkları iddia edilen B.Ş. ve F.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Ş. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların trafolardan yaptığı hırsızlık nedeniyle arızalar meydana geldiği ve 3 bin abonenin mağdur olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak