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Batman'da trafik polisi bu kez halaya yön verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Batman'da trafik polisi bu kez halaya yön verdi

Batman'da bir akrabasının düğününe üniformasıyla katılan trafik polisi eline mendili alıp halay başına geçti.

BATMAN (İHA) - Batman'da bir akrabasının düğününe üniformasıyla katılan trafik polisi eline mendili alıp halay başına geçti. Trafik polisinin halaya yön verdiği görüntüler sosyal medyada binlerce tıklanma aldı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru, kentte düzenlenen bir akrabasının düğüne davetli olarak katıldı. Polis memurunun mendilini eline alıp halayın başını çektiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Üniformalı polisin elinde mendille halay çektiği görüntüler, sosyal medyada yayılınca videoyu izleyen vatandaşlar 'trafik polisi bu kez halaya yön verdi' yorumlarını yaptı. - BATMAN

Batman'da trafik polisi bu kez halaya yön verdi

Batman'da trafik polisi bu kez halaya yön verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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