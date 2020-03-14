Batman'da trafik kazası: 5 yaralı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
14.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:34
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 J 5554 plakalı pikap, Batman-Siirt çevre yolunda refüjden karşı şeride geçerek yol kenarında park halindeki 72 EN 062 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kazada yaralanan Metin Güneş (16), Samet Olgun (18), İsmail Gunana (17) ve iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA