Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu J.M'nin (42) kullandığı otomobil ilçeye bağlı Yasıca köyü mevkisinde lastiği patladı.
Otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü J.M ile otomobilde bulunan F.D. (36) ve K.S. (5) yaralandı.
Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA