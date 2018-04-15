Batman'da Trafik Kazası. 2 Ölü, 9 Yaralı Hd

Batman'da trafik kazası. 2 ölü, 9 yaralı

BATMAN kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Kösetarla Köyü yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.10 sıralarında Batman- Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Batman merkeze bağlı Kösetarla Köyü yolu kavşağında Agit Tarhan yönetimindeki 72 BB 649 plakalı otomobil, Beşiri ilçesi yönünden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 72 BC 663 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü 26 yaşındaki Agit Tarhan olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada çoğu çocuk toplam 9 kişi de yaralandı. Yaralılar, Batman'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.