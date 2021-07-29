Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
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Batman'da trafik kazası: 1 yaralı

Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Batman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Seyir halindeki bir otomobil, başka bir otomobile arkadan çarptı, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. 60 ABY 482 plakalı otomobil önündeki 72 AG 143 plakalı otomobile çarptı, Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif bir şekilde yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde tedavi edilirken polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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