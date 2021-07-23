Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
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Batman'da trafik kazası: 1 yaralı

Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Batman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, eski Tekel kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 BKY 491 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
Batman'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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