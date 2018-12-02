Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Batman-Hasankeyf kara yolunda kontrolden çıkan kamyonetin kayalıklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Batman-Hasankeyf kara yolunda kontrolden çıkan kamyonetin kayalıklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 63 F 1193 plakalı kamyonet, Suçeken köyü yakınlarında kayalıklara çarptı. Berat Güneş (18), olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Güneş'in cenazesi Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.