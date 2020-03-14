Batman'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı Batman Siirt Çevre yolu Korik Kavşağı mevkinde park halindeki tırın dorsesine araç çarptı.

Batman Siirt Çevre yolu Korik Kavşağı mevkinde park halindeki tırın dorsesine araç çarptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza Batman Siirt çevre yolunda meydana geldi. ismi öğrenilemeyen 48 J 5554 plakalı ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşı tarafına geçip park halindeki tırın dorsesine çarparak durdu. Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA