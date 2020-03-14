Batman'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
Batman Siirt Çevre yolu Korik Kavşağı mevkinde park halindeki tırın dorsesine araç çarptı.
14.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:12
Batman Siirt Çevre yolu Korik Kavşağı mevkinde park halindeki tırın dorsesine araç çarptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Batman Siirt çevre yolunda meydana geldi. ismi öğrenilemeyen 48 J 5554 plakalı ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşı tarafına geçip park halindeki tırın dorsesine çarparak durdu. Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İHA