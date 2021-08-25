Batman'da torbacılara operasyon: 8 gözaltı

Batman'da narko timleri tarafından sokaklarda torbacılık yöntemiyle uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da narko timleri tarafından sokaklarda torbacılık yöntemiyle uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlara ilişkin Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma neticesinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 22,37 gram sentetik kannobinoid maddesi, 3,29 gram extacy hap, 2 kilo 958 gram esrar maddesi, 16,03 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet kartuş, 1 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 725 TL ele geçirilmiştir" denildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı