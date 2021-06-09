Batman'da 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı
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Batman'da 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

Batman'da 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Reşat Yiğiz - Haberler | Güncel

BATMAN'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

BATMAN'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyitler Mahallesi'nde torbacılık yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaparak, haksız kazanç elde eden 16 şüpheyi belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 3,84 gram metamfetamin, 4,22 gram esrar, 53 gram sentetik kannabinoid, 24 sentetik ecza, 0,81 gram eroin, 3 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, tabancaya ait 60 mermi, ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 25 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat Yiğiz

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