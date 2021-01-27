Batman'da "torbacı" operasyonu: 10 gözaltı
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Batman'da "torbacı" operasyonu: 10 gözaltı

27.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:32
Batman'da

Batman'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacılık" yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığı ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik başlatılan planlı çalışma kapsamında 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 44 kilogram kubar esrar, 5 kilo 88 gram toz esrar, 1 gram bonzai, 44 gram metamfetamin, 1,37 gram eroin, 2 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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