Batman'da toplanma yerleri ve miting alanları yeniden belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Batman'da toplanma yerleri ve miting alanları yeniden belirlendi

15.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:01
Batman'da toplanma yerleri ve miting alanları yeniden belirlendi

Batman'da toplanma yerleri ve miting alanları yeniden belirlendi.

Batman'da toplanma yerleri ve miting alanları yeniden belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde yapılacak açık hava toplantıları ile ilgili toplanma yeri, miting alanı, yürüyüş güzergahı ve gösteri yürüyüşlerinin yer ve güzergahları ile kullanılacak afiş ve pankartların asılabileceği yerler yeniden belirlendiği bildirildi.

Ocak ayı itibariyle yeniden belirlenen yerler şöyle:

"Kıbrıs Şehitler Bulvarı ile 2734 Sokağın kesiştiği kavşak toplanma yeri, Hilal Mahallesi Otogar yanında bulunan alan miting alanı, toplanma yerinden hareketle, Kültür ışıklı Kavşağından, Mezopotamya Caddesini takiben, Zehra Camii, miting alanına kadar olan güzergahın yürüyüş güzergahı, Miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddelerin dağılım güzergahı olarak kullanılması, ilimiz Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu önü toplanma yeri, Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi ve 2607 Sokağın kesişti alan alternatif miting alanı, toplanma yerinden hareketle Mezopotamya Caddesini kullanarak miting alanına kadar olan güzergahın yürüyüş güzergahı, Miting alanı çevresinde bulunan sokak ve caddeler ise dağılım güzergahı olarak kullanılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, propaganda araçlarında halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya resimlerin bulundurulamayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Acun Ilıcalı Jennifer Lopez
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı İsmail Kartal Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da toplanma yerleri ve miting alanları yeniden belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:08:25. #1.15#
title