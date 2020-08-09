Batman'da tır otomobile çarpıştı: 1 ölü Batman Beşiri karayolunda tır otomobile çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Batman Beşiri karayolunda tır otomobile çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Batman Beşiri karayolu üzerinde meydana geldi. Beşiri ilçesine bağlı Ilısu köyünden gelip Batman yönüne giden Nezir Tok idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, Batman girişinde çarpıştı. Kazada 65 yaşındaki Nezir Tok olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından, ailesine teslim edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA