Son dakika haber | Batman'da şehit ve gazi ailelerinden İYİ Partili Türkkan'a tepki

BATMAN (AA) - Batman'da şehit ve gazi aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Şehit aileleri, gazi dernekleri, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Batman Şehit Gazi Aileleri Platformu tarafından Atatürk Parkı önünde basın açıklaması yapıldı.

Platforma adına konuşan Sason Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, bir şehit kardeşinin, İYİ Parti'nin HDP ile ilişkilerini eleştirmesi üzerine Türkkan tarafından küfre maruz kaldığını bu hakaretin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı ve milletimizi korumak uğruna ve bu uğurda canlarını feda edip aramızdan ayrılan ama kalbimizin ta ortasında yer olan aziz şehitlerimize yapılan saygısızlıkları bundan önce nasıl kabul etmediysek bundan sonra da kabul etmeyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi tereddüttü olmasın. Şehit ve gazi yakınları olan bizler kutsal olan değerlerimizden vatan, bayrak ve ezan uğruna hiç çekinmeden şahadete yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Milletin vekil olarak Meclise gönderdiği ve milletin vekili olduğunu iddia eden İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınımıza yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Bu edepsizlik ve saygısızlık tüm şehit yakınlarımıza, gazilerimize aziz milletimize yapılmıştır. Sizlere soruyorum. Milletin vekili millete küfreder mi? Milleti için canını feda eden aziz şehitlerimize dil uzatılır mı? Bunu yapan milletin vekili olabilir mi? Bu vekil aziz şehitlerimizden, gazilerimizden ve milletimizden özür dilemesi gerekirken kalkıp sadece genel başkanından özür dilemektedir. Bu ne cüretkarlık, ne utanmazlık ne haysiyetsizliktir."

Basın açıklamasının ardından Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten grup ellerinde 100 metre uzunluktaki Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.