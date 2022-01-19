Batman'da terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor

Batman'da başlatılan Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hareket kabiliyetini bertaraf etmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak, terörist varlığını tamamen bitirmek ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek maksadıyla operasyonun başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, terörün ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonlara inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği belirtildi.