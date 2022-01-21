Batman'da terör örgütü FETÖ/PDY üyesi yakalandı - Haberler
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Batman'da terör örgütü FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Batman'da terör örgütü FETÖ/PDY üyesi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri Batman'da, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

BATMAN (İHA) - Terör örgütü FETÖ/PDY üyeleri Batman'da, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Batman İlamat ve İnfaz Bürosunca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve N.E. isimli şahısların, yapılan eş zamanlı operasyonda Batman il merkezindeki ikametlerinde yakalanarak Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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