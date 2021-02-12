Batman'da terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü çok sayıda mühimmat bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca 9 Şubat'ta başlatılan "Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan Operasyonu"nda Hasankeyf ilçesinin Karakaş Dağı bölgesinde 4 ayrı noktada toprağa gömülü 4 anti personel mayını, savunma tipi el bombası, 2 antitank roketatar mühimmatı, anti personel roketatar mühimmatı, G-3 piyade tüfeği şarjörü, 12 fişek, el terazisi, terör örgütüne ait sözde mühür ve buna ait mürekkep, 4 teyp kaseti, 5 eski tip nüfus cüzdanı ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi.

Patlayıcılar yerinde imha edildi, delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak