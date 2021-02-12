Batman'da terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü çok sayıda mühimmat bulundu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü çok sayıda mühimmat bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca 9 Şubat'ta başlatılan "Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan Operasyonu"nda Hasankeyf ilçesinin Karakaş Dağı bölgesinde 4 ayrı noktada toprağa gömülü 4 anti personel mayını, savunma tipi el bombası, 2 antitank roketatar mühimmatı, anti personel roketatar mühimmatı, G-3 piyade tüfeği şarjörü, 12 fişek, el terazisi, terör örgütüne ait sözde mühür ve buna ait mürekkep, 4 teyp kaseti, 5 eski tip nüfus cüzdanı ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi.
Patlayıcılar yerinde imha edildi, delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak