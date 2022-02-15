Batman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Batman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

BATMAN (AA) - Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi kapsamında çalışma başlatıldı.

Dün düzenlenen operasyonla terör örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen ve sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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