Batman'da terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Batman'da terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

24.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:27
Batman'da terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın faaliyetleri ve Nevruz kutlamaları kapsamında örgütsel etkinliklere katıldığı tespit edilen zanlılara yönelik 20 Mart'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 21 Mart'ta da HDP tarafından organize edilen Nevruz etkinliğinde de terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen bez parçaları, pankart, flama gibi materyallerle örgütün propagandasını yapan ve slogan atan 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Birkan Sokullu Berrak Tüzünataç
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:30:38. #1.16#
title