Batman'da terör operasyonunda 11 kişi yakalandı
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Batman'da terör operasyonunda 11 kişi yakalandı

Batman'da terör operasyonunda 11 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK lehine sloganlar atarak örgütün propagandası gerçekleştirdiği tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 zanlı yakalandı.

İkametlerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, kurusıkı tabanca ve kalaşnikof silah ele geçirildi.

İki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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