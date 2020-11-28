Son dakika haber! Terör operasyonu: 30 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Terör operasyonu: 30 gözaltı

28.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:26

Gelen son dakika haberine göre Batman'da 6-8 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere karıştığı tespit edilen 27 şüpheli ile Kozluk ilçesindeki PKK/KCK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Batman'da 6-8 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere karıştığı tespit edilen 27 şüpheli ile Kozluk ilçesindeki PKK/KCK operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle kentte yaşanan yasa dışı olaylara ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Şehit Birol Öztekin" adlı operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, izinsiz gösterilere karıştığı saptanan 30 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi
Vali ve belediye başkanı da oradaydı! Koronaya rağmen tabutuna onlarca kişi omuz verdi

Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal suç unsuru fotoğraf, doküman, 2 tabanca, pompalı tüfek ve uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Kozluk'ta 3 gözaltı

Öte yandan, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haber! Terör operasyonu: 30 gözaltı
Son dakika haber! Terör operasyonu: 30 gözaltı
Son dakika haber! Terör operasyonu: 30 gözaltı
Son dakika haber! Terör operasyonu: 30 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Adana'da 'kredi kartı' çetesine operasyon: 30 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana'da 'kredi kartı' çetesine operasyon: 30 gözaltı
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ  DHKP-C OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Son dakika haber | SULTANGAZİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ  DHKP-C OPERASYONU: 5 GÖZALTI
Son dakika haberleri | Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Ankara'da PKK/KCK/PYD terör örgütüne yönelik operasyonda 21 gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Osman Kavala Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Enes Batur Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Falcao Mert Günok Ozan Tufan Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Terör operasyonu: 30 gözaltı - Batman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 17:26:38. #1.15#
title