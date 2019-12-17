Batman'da terör operasyonları: 9 gözaltı
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Batman'da terör operasyonları: 9 gözaltı

Batman'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

17.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:01
Batman'da terör operasyonları: 9 gözaltı

'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanma faaliyetlerinin tespiti ve bu askeri personellerden sorumlu örgüt üyelerinin tespit ve deşifre edilmesi ile ilgili 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman merkez ve Sason ilçesinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.


Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ise terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan 2 şüpheli yakalandı.


Terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA
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