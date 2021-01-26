Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 15 yaralı
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Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 15 yaralı

26.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:51
Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile traktör çarpıştı: 15 yaralı

Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile 01 SV 050 plakalı kum yüklü traktör, Batman-Siirt kara yolu Batman Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada, bir ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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