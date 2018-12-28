Batman'da Tekstil Çalıştayı

Batman'da İş-Kur tarafından kentte tekstil alanında faaliyet gösteren firma sahipleri için çalıştay düzenlendi.

İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Hulusi Şahin, çalıştaydan güzel sonuçlar çıkacağını söyledi.

İstihdam açısından tekstil sektörünün avantajlı olduğunu belirten Şahin, Batman'da çok fazla kişinin tekstil alanında istihdam edildiğini aktardı.

Batman'a yatırım yapmak isteyen pek çok sanayicinin olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Batman'da bir organize sanayimiz var, 5 defa büyütülmüş fakat bu kadar büyütülmesine rağmen şu anda yüzde yüz oranında doludur. Tekstil temiz bir sektördür. Bir OSB çatısı altında olmadan da tekstil sektörüne arsa üretebiliriz. Başka kimlikler ve çatılar altında da tekstil sektörünü ayağa kaldırabiliriz. Hedefimiz, daha çok istihdam, daha çok üretim ve tekstil yönünden Batman'ın bir bölge merkezi haline gelmesidir." dedi.



İş-Kur İl Müdürü Besim Eviz ise, işsizlikle mücadele, üretim ve kalkınmanın sadece bir kurumun tek başına başaracağı bir konu olmadığını söyledi.

İş-Kur il müdürlüğü olarak kentte her yıl farklı bir temayla proje hayata geçirdiklerini ifade eden Eviz, "Ulusal çapta ses getiren bu çalışmalar sayesinde bugün tekstil sektörü ve diğer sektörler nitelik ve nicelik olarak bu güce kavuşmuştur." dedi.

Kaynak: AA