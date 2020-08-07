Batman'da tehlike yolculuk kameralara yansıdı
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Batman'da tehlike yolculuk kameralara yansıdı

Batman'da bir nakliye aracının arkasında oturan iki kişinini yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

Batman'da tehlike yolculuk kameralara yansıdı
07.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:48

Batman'da bir nakliye aracının arkasında oturan iki kişinini yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeli yolculuk, cep telefonları kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Batman kent merkezinde nakliye aracın arkasına oturarak yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk arkadan gelen başka bir araçta bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasına alındı. Görüntülendiklerini fark eden iki kişi, tanınmamak için yüzlerini kapattı. Tehlikeli yolculuk yoldan geçen araç sürücülerinin ve vatandaşların da dikkatini çekti. - BATMAN

Kaynak: İHA

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