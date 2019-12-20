Batman'da taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 1'i ağır 17 yaralı
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Batman'da taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 1'i ağır 17 yaralı

Batman merkeze bağlı Oymataş köyünde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

20.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:50
Batman'da taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 1'i ağır 17 yaralı

merkeze bağlı Oymataş köyünde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Şahin ve Tutar aileleri arasında Ünlüce mezrasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın bir süre sonra taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından mezrada güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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