Batman'da taşlı, sopalı ve silahlı arazi kavgası: 1'i ağır 17 yaralı
Batman merkeze bağlı Oymataş köyünde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Batman merkeze bağlı Oymataş köyünde, 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Şahin ve Tutar aileleri arasında Ünlüce mezrasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın bir süre sonra taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayın ardından mezrada güvenlik önlemi aldı.