Batman'da taş duvar ustaları oruç tutabilmek için gece çalışıyor
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Batman'da taş duvar ustaları oruç tutabilmek için gece çalışıyor

Batman'da taş duvar ustaları oruç tutabilmek için gece çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batman'da Ramazan ayında havaların ısınmasıyla oruç tutmakta zorluk yaşayan taş duvar ustaları, gündüz oruç tutarak geceleri duvar örüyor.

Batman'da Ramazan ayında havaların ısınmasıyla oruç tutmakta zorluk yaşayan taş duvar ustaları, gündüz oruç tutarak geceleri duvar örüyor.

Sason ilçesinde yol genişletme çalışmalarında çalışan taş duvar ustaları, yaptıkları işin ağır olduğundan dolayı oruç tutmakta zorlandıklarını belirterek gece çalışıp, gündüzleri oruç tutarak dinlendiklerini belirtti. Sason Yıldız Mahallesi'nde daralan yolları genişletmek için bahçe duvarlarını yıkıp yolu daha geniş tutarak duvarları tekrar yaptıran vatandaşlardan Necip Baz, Ramazan ayında giderek havaların daha sıcak olmaya başlamasıyla ustaların gündüz çalışmakta güçlük çektikleri için gece çalışmaya başladıklarını belirtti. Baz, "Mahallemizdeki cadde dar olduğu için araçlar geçmekte zorluk çekiyordu. Yaklaşık 20 yıl önce ördüğümüz bahçe duvarlarını yıktırarak yolu genişlettikten sonra tekrar örmeye başladım. Bahçe duvarlarını taştan yaptırdığım için biraz ağır bir iş oluyor. Ramazan ayındayız ustalarımız oruç tutuyor ve havalarda sıcak olmaya başladı. Bizde ustalarımız ile birlikte geceleri çalışıp, gündüzleri dinlenmeye karar verdik. Bu durumda orucumuzu da rahatlıkla tutmuş oluyoruz" dedi. - BATMAN

Batman'da taş duvar ustaları oruç tutabilmek için gece çalışıyor
Batman'da taş duvar ustaları oruç tutabilmek için gece çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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