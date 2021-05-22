Batman'da tarlada erkek cesedi bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesinde tarlada erkek cesedi bulundu.

Batman'ın Gercüş ilçesinde tarlada erkek cesedi bulundu.

Kırkat Göleti mevkisinde tarlada ceset gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Jandarma ve sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, cesedin 50 yaşındaki Veysel Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Arslan'ın cesedi, otopsi için Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak