Batman'da Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi

Batman'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Kültür Merkezi'ndeki sergi açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin Kıyas, yarışma ile toprak ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Vatandaşların sergiye yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Kıyas, "Kırsaldan kente göç eden insanların kır ile ilgili anılarının tazelenmesi ve ögrencilerimizin, diğer kesimin kırda hiç görmediği ilginç, güzel resimleri görerek tarımla ilgili bir fikir sahibi olmaları amacıyla bu sergi Bakanlığımızca değişik illerde düzenlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kıyas, serginin 13 Nisan'a kadar gezilebileceğini sözlerine ekledi.