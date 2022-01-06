BATMAN (AA) - Batman'da tarihi eser operasyonunda 825 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Aralık 2021'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 825 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sikkeler, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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