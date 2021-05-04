Batman'da tam kapanma sürecinde Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları sürüyor
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Batman'da tam kapanma sürecinde Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları sürüyor

Batman'da tam kapanma sürecinde Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanma sürecinde aşılama çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam eden tam kapanma sürecinde aşılama çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Batman İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugüne kadar toplam 78 bin 708 aşı yapıldı. 49 bin 101 kişi birinci doz aşısını olurken 29 bin 607 kişi ise ikinci doz aşısını yaptırdı.

Kısıtlama günlerinde vatandaşlar randevu alarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olabiliyor. Sağlık ekipleri, hastaneye gelemeyen vatandaşları evlerinde aşı yapıyor.

Aşı olan vatandaşlardan Şaban Gayretli, aldığı randevunun ardından birinci doz aşısını olmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini söyledi.

Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet eden Gayretli, "Kısıtlama günü olmasına rağmen hastaneye geldim, aşımı oldum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Korkulacak bir şey yok." dedi.

Serdar Aslan da aşı randevusunu alarak ikinci doz aşısını yaptırdığını belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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