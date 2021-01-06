Batman'da SYDV'ye yeni modern hizmet binası
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Batman'da SYDV'ye yeni modern hizmet binası

06.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:35
Batman'da SYDV'ye yeni modern hizmet binası

Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yeni hizmet binası yapıldı.

Batman'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yeni hizmet binası yapıldı.

Batman'da SYDV için yapılan hizmeti binası tamamlandı. SYDV, 3 bin metrekare kapalı alanda ve yaklaşık 3.5 milyon lira maliyetle yapılan yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür de SYDV'yi ziyaret ederek, Vakıf Müdürü Beşir Arslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Gür, yeni binada vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulacağını söyledi.

Gür, "Hizmetlerin daha verimli ve etkin bir şekilde verilebilmesi için ayrı bir binaya ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu nedenle yeni yapılan dört katlı vakıf binası vatandaşlarımıza daha nezih bir ortamda hizmet verebilecek. Yeni hizmet binasında vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulacağına inanıyorum. AK Parti hükümetleri döneminde her alanda icraatlar hayata geçiriliyor. Bizim felsefemizin temelinde halka hizmet hakka hizmet var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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