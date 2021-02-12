Batman'da sürücü kurslarına ait araçlara zarar verildiği iddiası
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Batman'da sürücü kurslarına ait araçlara zarar verildiği iddiası

12.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:46
Batman'da sürücü kurslarına ait araçlara zarar verildiği iddiası

Batman'da sürücü kurslarına ait araçların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildiği iddia edildi.

Batman'da sürücü kurslarına ait araçların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildiği iddia edildi.

Doğu Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Gaffur Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 gündür özellikle sürücü kurslarına ait araçlara zarar verildiğini belirtti.

Kurs araçlarının yanında başka araçlar olmasına rağmen yalnızca kendi araçlarına zarar verildiğini savunan Baran, "Bizler eğitim kurumlarıyız, ülkemize ve ilimize katkı sunuyor ve istihdam sağlıyoruz. Ne yazık ki yaklaşık 10 gündür firmamıza ait 10 araç zarar gördü.Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Bu kişi veya kişilerin elimizde video görüntüleri de var. Bu konuda bu kişi veya kişilerin yakalanması ve maddi zararımızın karşılanmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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