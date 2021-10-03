Batman'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı - Haberler
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Batman'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Batman Abdürrezak Ceylan sokağında bulunan şüpheli bayan çantası polis ekiplerini alarma geçirdi.

BATMAN (İHA) - Batman Abdürrezak Ceylan sokağında bulunan şüpheli bayan çantası polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.

Abdürrezzak Ceylan sokağı üzerinde bulunan şüpheli bayan çantası polisi alarma geçirdi. Vatandaşların yoğun olduğu sokakta bomba ihbarını alan polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda Polis ekibinin geldiği olay yerine, bomba imha uzmanı ekibi, sevk edildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis koruyucu kıyafetiyle şüpheli paketi inceledikten sonra fünye ile kontrollü patlatma gerçekleştirildi. - BATMAN

Batman'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Batman'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Batman'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Batman'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Batman'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

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Haber: Batman'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı - Haberler
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