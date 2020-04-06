Batman'da şüpheli ölüm
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Batman'da şüpheli ölüm - Haber
Gercüş, Batman, 3. Sayfa

Batman'da şüpheli ölüm

Batman'ın Gercüş ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, badem ağacında oynarken ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

06.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:44
Batman'da şüpheli ölüm

Batman'ın Gercüş ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, badem ağacında oynarken ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Gercüş'e bağlı Yakıtlı köyü Çeşmeli mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki E.A., evlerinin bahçesindeki badem ağacında oynarken iplerin boynuna dolanmasıyla dengesini kaybetti. Ağaçta asılı kalan çocuğun yere düştüğünü gören annesi hemen yanına koşarak, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. E.A.'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haber
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu Haber
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haber
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
New York'ta hayvanat bahçesindeki kaplan Nadia'da koronavirüs çıktı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Siirt'te 2 köy ve 3 mezra, koronavirüs karantinasına alındı
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 6 - 12 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Cahit Özkan Boris Johnson Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Pınar Deniz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Batman'da şüpheli ölüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 23:44:03. #1.15#
title