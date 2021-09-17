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Batman'da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı

Batman Belediyesinin karşısındaki sokakta bir kaldırımda bırakılan çanta paniğe neden oldu.

Batman Belediyesinin karşısındaki sokakta bir kaldırımda bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca kontrolü şekilde patlatılan çantadan el bombası çıktı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Batman Belediyesi karşısındaki sokakta yaşandı. Sokakta sahipsiz çanta görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp, uzaktan kumandayla kontrollü patlatmayı gerçekleştirdi.

Patlama sesi çevrede panik yaratırken, açılan çantadan el bombası çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. - BATMAN

Batman'da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı

Batman'da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı

Batman'da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı

Batman'da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı

Batman'da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı

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Haber: Batman'da şüpheli çanta içinden el bombası çıktı - Haberler
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