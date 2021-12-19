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Batman'da şüpheli bavul boş çıktı

Batman'da şüpheli bavul boş çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman'ın Sason ilçesinde fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli bavul boş çıktı.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli bavul boş çıktı.

Sason'da cadde üzerine bırakılan şüpheli bavul çevrede paniğe neden oldu. Çevre güvenliğinin alınmasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak imha edilen bavul boş çıktı. Kontrollü patlamada bazı iş yerlerinin camları kırıldı. Temizlik işlemlerinin ardından cadde tekrar ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede bavulun çöpe atılmak üzere bir vatandaş tarafından yol kenarına bırakıldığını tespit etti. - BATMAN

Batman'da şüpheli bavul boş çıktı

Batman'da şüpheli bavul boş çıktı

Batman'da şüpheli bavul boş çıktı

Batman'da şüpheli bavul boş çıktı

Batman'da şüpheli bavul boş çıktı

Batman'da şüpheli bavul boş çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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