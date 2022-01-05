Batman'da sulama suyu açıklaması

BATMAN (AA) - DSİ 103. Şube Müdürlüğünce, Batman Sol Sahil Sulama Tesisine tarımsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sulama suyu verildiği belirtildi.

DSİ 103. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, inşa edilerek işletmeye açılan Batman Sol Sahil Sulama Tesisinin işletme bakım onarım ve yönetim sorumluluğunu devralan ilgili birliklerce tarımsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sulama suyu talep ettikleri ve bu talep doğrultusunda tesise sulama suyu verildiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gerekli uyarı ve ilanların yapıldığı kaydedildi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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