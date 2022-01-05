Batman'da sulama suyu açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da sulama suyu açıklaması

Batman'da sulama suyu açıklaması
AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

DSİ 103. Şube Müdürlüğünce, Batman Sol Sahil Sulama Tesisine tarımsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sulama suyu verildiği belirtildi.

BATMAN (AA) - DSİ 103. Şube Müdürlüğünce, Batman Sol Sahil Sulama Tesisine tarımsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sulama suyu verildiği belirtildi.

DSİ 103. Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, inşa edilerek işletmeye açılan Batman Sol Sahil Sulama Tesisinin işletme bakım onarım ve yönetim sorumluluğunu devralan ilgili birliklerce tarımsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sulama suyu talep ettikleri ve bu talep doğrultusunda tesise sulama suyu verildiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla gerekli uyarı ve ilanların yapıldığı kaydedildi.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title